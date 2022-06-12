В Польше продолжаются акции протеста. Как автомобилисты решили отомстить заправкам за рост цен на бензин?

Акции проходят на заправках государственной компании. Там автомобилисты покупают небольшое количества бензина (около литра) и таким образом создают большую искусственную очередь. Многие даже приносили мелочь, чтобы еще больше затормозить процесс обслуживания. Был и другой вариант протеста. На одной из заправок водители выходили из машин, надевали перчатки и шли за заправочным пистолетом. После чего демонстративно и долго смотрели на цену и в результате отказывались заправляться. Таким образом, за счет массового характера акции водители собирались заблокировать работу около 160 заправок государственной компании.