«Интегрировать Украину, конечно, он не сможет». 4 мнения о Зеленском

Выборы в Украине обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Два классических примера, как Интернет может работать на изменение и внешнеполитической повестки и внутренней политической. Два примера: Трамп всех «сделал» в Твиттере и стал президентом США. И Зеленский всех «сделал», в том числе и Порошенко, в Интернете и стал президентом Украины. Это очень показательных два примера, которые свидетельствуют о том, как, используя правильно, умно интернет-пространство, можно побеждать реально, в реальном мире, благодаря виртуальным технологиям, в реальном мире, в реальной стране на реальных выборах. В связи с этим, в Украине сейчас новый президент. Я был впечатлен инаугурационной речью и я был впечатлён жёсткостью, проявленной в этой инаугурационной речи. Как вам кажется, насколько Зеленский последовательно реализует те шаги, которые он заявил? Это во-первых. Во-вторых, Украина для нас всех – кровоточащая рана. Это масса связей – экономических, культурных, политических, научных. Я страшно люблю Львов, я страшно люблю Киев – это два моих любимых города, на самом деле, в Украине. Насколько возможна реализация той повестки? Потому что политика – это искусство возможного. Тем более что Зеленский подчеркнул, сказал, что сделает всё, что он него будет зависеть, чтобы остановить войну на Донбассе.

Сергей Рахманов, член Совета Республики, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:

Дело не только в их умелом использовании новых информационных возможностей. А дело в том, что они следовали тем тенденциям, которые в обществе были сформированы. Что касается Трампа, то была неудовлетворенность, связанная с ростом неэквивалентности в США. Потеря рабочих мест и так далее. Уменьшение экономической роли Соединённых Штатов в мире. И вот поэтому Трамп и сыграл на этих тенденциях. И пользуясь тем, что он мог прямо общаться с пользователями, а не через средства массовой информации, как это делали его оппоненты. А средства массовой информации, как правильно было сказано, они легко покупаются, оплачиваются. Поэтому вот эта тенденция проявилась и у Зеленского. Потому что фактически он выиграл не только благодаря своему умению оперировать новыми информационными технологиями, но он оперировал усталостью общества от предыдущей власти, которая Украину довела до такого состояния, и когда уже большинство населения протестует против этого. Теперь вопрос относительно того, какая будет перспектива. Это зависит от того, насколько Зеленский будет самостоятелен в принятии решений или не самостоятелен. Если он будет проводить линию, которая будет ему навязываться кем-то, то тогда перспективы, наверное, будут не очень хорошими. Если же он сможет преодолеть вот эти все возможные воздействия, тогда с учётом его заявлений, я думаю, у него искреннее желание, всё-таки, прекратить конфликт. Это не надуманные вещи. Но для этого нужно тоже проявить очень серьёзное мужество, потому что в Украине очень много сил, которые не хотели бы решения проблемы. Потому что тогда они перестанут пользоваться ситуацией в своих даже корыстных интересах. Поэтому сейчас говорить определённо очень трудно. Это будет зависеть от того, насколько вот этот молодой президент, начинающий президент, сможет следовать интересам украинского народа и, по большому счёту, интересам многих народов, которые видят в Украине своих братьев, своих партнёров, друзей и так далее. Поэтому сейчас говорить рано. Первые шаги – они пока очень неопределённые. Потому что много противоречивых движений, и поэтому будем смотреть через какое-то время. Но, если честно, у Зеленского не так много времени для того чтобы убедить, в том числе, украинское общество в том, что они сделали правильный выбор.

Виктор Шадурский, доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений, декан факультета международных отношений БГУ:

Выход Зеленского – слушать общество. Слушать его правильно, слушать без всяких купюр. И, действительно, люди общества, люди труда, люди, которые не являются олигархами – они где-то и подскажут. Именно в их интересах, их ответах, их чаяниях и содержатся ответы на вопросы. А всё потом понятно, что создаётся игра, олигархические компании, у них люди – олигархи, свои каналы и так далее. Они пытаются зомбировать людей. Так вот, в целом, задача для мировой общественности – больше общаться напрямую с обществом. Тот же Интернет – он дает такую возможность. Хотя там много манипуляций. И потому что нормальные люди, люди труда, люд, которые живут со своими нормальными мыслями, должны верить в людей, в народ. Хотя, понятно, бывают разные искажения, бывают разные периоды, иллюзии. И как-то правильно обратиться. Вот тот же Интернет дал, действительно, Трампу, дал авторам Брексита так обратиться к людям и найти свою поддержку. Понятно, это всё изучается. Поэтому Зеленский – насколько он будет слушать народ, насколько он будет делать то, что хочет народ. Народ хочет мир. Понятно, что остановить войну – это да. Но интегрировать Украину, конечно, он не сможет. Это очевидно. Но задача, чтобы не стреляли на Донбассе. Скорее, этот период затянется, потому что уже пройдено много крови. После кровавых событий вернуться в прежнее состояние бывает тяжело либо совсем невозможно. Поэтому у Зеленского архисложная задача, но если он будет в интересах народа, как есть такое выражение – в интересах простых людей работать, то у него будет получаться. Хотя, это сложно.