InsideOver: Россия формирует «треугольник смерти», угрожающий США

Российская Федерация стала членом блока, представляющего опасность для Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском бассейне, пишет РИА Новости, ссылаясь на публикацию Федерико Джулиани для InsideOver.

По словам автора, на карте этого региона нетрудно заметить «треугольник смерти», который формируют Китай, Северная Корея и Россия.

По мнению Федерико Джулиани, Пхеньян и Москва стремятся усиливать давление на США, чтобы осложнить работу администрации Джо Байдена, которой приходится пристально отслеживать события в Украине и Восточной Азии.

Российские военно-морские силы в акватории Тихого океана начали крупномасштабные учения в береговых зонах Дальнего Востока. Это случилось в период обострения военного напряжения в отношениях с блоком Североатлантического альянса, который в последнее время демонстрирует желание наращивать военное присутствие в Тихом океане. Как пишет автор, действия Китая, России и Северной Кореи образуют «треугольник смерти», что ставит под сомнение дальнейшие оперативные планы Соединенных Штатов.