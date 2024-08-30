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В американском Далласе неизвестный расстрелял полицейский патруль и пытался скрыться

30 августа 2024 13:47
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Драматические события развернулись в американском Техасе. В городе Даллас неизвестный расстрелял полицейский патруль. В результате один офицер был убит, двое получили ранения. Злоумышленник скрылся с места преступления на машине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В американском Далласе неизвестный расстрелял полицейский патруль и пытался скрыться-2

После недолгих поисков полиции удалось обнаружить автомобиль и организовать погоню, которая длилась несколько часов. Подозреваемого удалось остановить, однако выйдя из авто, он открыл огонь по правоохранителям. В ходе завязавшейся перестрелки злоумышленник был ликвидирован. Пока никаких сведений о его личности или мотивах нет. В полиции пообещали провести тщательное расследование обстоятельств трагедии.

# Стрельба в США

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