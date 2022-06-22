Пассажирский самолёт загорелся в аэропорту США. Есть пострадавшие

Новости США. В аэропорту США загорелся пассажирский самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту находились 126 человек.

Авиалайнер, принадлежащий доминиканской авиакомпании, вспыхнул в Международном аэропорту Майами сразу после посадки. Причина – из строя вышла передняя пара шасси. Спасателям удалось быстро потушить огонь. В результате инцидента три человека с легкими травмами попали в больницу. Американские авиационные власти начали расследование.