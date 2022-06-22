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Пассажирский самолёт загорелся в аэропорту США. Есть пострадавшие

22 июня 2022 10:13
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Новости США. В аэропорту США загорелся пассажирский самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту находились 126 человек.  

Пассажирский самолёт загорелся в аэропорту США. Есть пострадавшие-1

Авиалайнер, принадлежащий доминиканской авиакомпании, вспыхнул в Международном аэропорту Майами сразу после посадки. Причина – из строя вышла передняя пара шасси. Спасателям удалось быстро потушить огонь. В результате инцидента три человека с легкими травмами попали в больницу. Американские авиационные власти начали расследование.  

# Возгорание самолета # Фотофакт

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