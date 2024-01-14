Зеленский в поисках поддержки. Как прошли последние встречи президента?
Сейчас события в Украине развиваются явно не по американскому сценарию. США прекратили поставки оружия и военной техники Украине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вашингтон всерьез готовится к шатдауну.
Ну а Зеленский от безысходности, наверное, на неделе отправился искать поддержку в Прибалтике. Но вряд ли в этом регионе можно сильно чем-то разжиться. Эстония, Литва и Латвия уже и без того изрядно потратились на поддержку Киева.
К примеру, по словам главы литовского Миноброны, с начала военных действий Вильнюс передал Украине 1,4 % ВВП от своего бюджета. Так что в этот раз Прибалтика больше оказала Зеленскому моральную поддержку, чем финансовую. Больше в этом плане постаралась Британия, конечно.
Только Зеленский вернулся из Прибалтики, как в Киев прилетел Риши Сунак. Да еще не с пустыми руками. Он привез соглашение о безопасности и новый денежный транш. Восторгам не было предела. Но если вникнуть в суть, то для Киева этот договор заключен на кабальных условиях.
Во-первых, Лондон предоставляет не безвозмездную помощь, а кредит. Сразу чувствуется разница. Во-вторых, документ предполагает, что и Украина предоставляет гарантии безопасности Великобритании, а еще обещает участие ВСУ в военных действиях на стороне Лондона. Да еще и за свой счет. Кому на самом деле больше выгод – тут уж каждый решает сам, но главное – пустить пыль в глаза. Хотя, кроме Британии, Украине реально ждать помощи не от кого. С США все понятно.
А в ЕС и своих проблем хватает. Вот такие плакаты появились в одном из немецких супермаркетов. Надписи гласят, что все овощи съели Шольц и Зеленский. Из-за протестов фермеров, которые охватили Германию на неделе, в стране образовался дефицит продуктов, но местные жители все равно поддерживают аграриев, которые выступают против сокращения субсидий на топливо. Вслед за ними забастовку объявили работники железной дороги. Все это происходит на фоне рекордно низкого рейтинга канцлера.