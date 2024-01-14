Зеленский в поисках поддержки. Как прошли последние встречи президента?

Сейчас события в Украине развиваются явно не по американскому сценарию. США прекратили поставки оружия и военной техники Украине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вашингтон всерьез готовится к шатдауну. Ну а Зеленский от безысходности, наверное, на неделе отправился искать поддержку в Прибалтике. Но вряд ли в этом регионе можно сильно чем-то разжиться. Эстония, Литва и Латвия уже и без того изрядно потратились на поддержку Киева.

К примеру, по словам главы литовского Миноброны, с начала военных действий Вильнюс передал Украине 1,4 % ВВП от своего бюджета. Так что в этот раз Прибалтика больше оказала Зеленскому моральную поддержку, чем финансовую. Больше в этом плане постаралась Британия, конечно. Только Зеленский вернулся из Прибалтики, как в Киев прилетел Риши Сунак. Да еще не с пустыми руками. Он привез соглашение о безопасности и новый денежный транш. Восторгам не было предела. Но если вникнуть в суть, то для Киева этот договор заключен на кабальных условиях.

Во-первых, Лондон предоставляет не безвозмездную помощь, а кредит. Сразу чувствуется разница. Во-вторых, документ предполагает, что и Украина предоставляет гарантии безопасности Великобритании, а еще обещает участие ВСУ в военных действиях на стороне Лондона. Да еще и за свой счет. Кому на самом деле больше выгод – тут уж каждый решает сам, но главное – пустить пыль в глаза. Хотя, кроме Британии, Украине реально ждать помощи не от кого. С США все понятно.