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В Литве проходят крупные учения НАТО

28 августа 2024 14:08
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В Литве начался очередной этап крупных международных учений НАТО «Свирепый волк». В них участвуют военные Эстонии, США и подразделения боевой группы передовых сил НАТО, дислоцированных в странах Балтии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве проходят крупные учения НАТО-2

Это около 500 солдат и 60 единиц техники. Они уже отработали взаимодействие армий стран Альянса по переброске пехоты из пунктов командования к месту предполагаемых боев при помощи бронетехники и грузовиков. Теперь после проведения наземных операций настала очередь авиации. Летчики ВВС Литвы совместно с коллегами по Альянсу учатся организовывать воздушное прикрытие пехотных подразделений, а натовские солдаты отрабатывают навыки наведения самолетов на цели противника. Этот этап учений продлится до 30 августа.

# НАТО

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