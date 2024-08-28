В Литве проходят крупные учения НАТО

В Литве начался очередной этап крупных международных учений НАТО «Свирепый волк». В них участвуют военные Эстонии, США и подразделения боевой группы передовых сил НАТО, дислоцированных в странах Балтии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это около 500 солдат и 60 единиц техники. Они уже отработали взаимодействие армий стран Альянса по переброске пехоты из пунктов командования к месту предполагаемых боев при помощи бронетехники и грузовиков. Теперь после проведения наземных операций настала очередь авиации. Летчики ВВС Литвы совместно с коллегами по Альянсу учатся организовывать воздушное прикрытие пехотных подразделений, а натовские солдаты отрабатывают навыки наведения самолетов на цели противника. Этот этап учений продлится до 30 августа.