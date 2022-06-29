Байден: мы разместим дополнительные средства противовоздушной обороны в Германии и Италии

Стали известны некоторые договоренности, достигнутые на саммите НАТО в Мадриде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пожалуй, самая главная – это пополнение альянса. Турция согласилась снять вето на вступление Финляндии и Швеции.

Кроме вопроса расширения альянса, участники саммита обсудили усиление боеготовности на восточных границах. В частности, президент США заявил об изменении концепции военного присутствия в Европе.

Джо Байден, президент США:

Мы намерены содержать дополнительную ротационную бригаду в составе 3 000 бойцов и еще 2 000 человек боевой группы здесь, в Европе, со штаб-квартирой в Румынии. И мы собираемся увеличить наше развертывание в странах Балтии. И мы намерены направить две дополнительные эскадрильи F-35 в Великобританию и разместить дополнительные средства противовоздушной обороны и другие средства в Германии и Италии.