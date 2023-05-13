Эксперт Леонков: ВСУ могли запустить ракету Storm Shadow по Луганску с помощью «Гром-2»

В пятницу, 12 мая, ВСУ обстреляли ЛНР с помощью ракет Storm Shadow и ADM-160B MALD. В результате обстрела пострадали шесть несовершеннолетних детей. Сообщается, что крылатыми ракетами Луганск был обстрелян и в субботу, 13 мая.



Леонков отметил, что сегодня невозможно сделать заключение о том, что именно для этих задач была задействована наземная пусковая установка ОТРК «Гром-2». Леонков подчеркнул, что габариты транспортно-пускового блока ракеты «Гром-2» вполне дают возможность поместить в него ракету Storm Shadow. А Украине могут посодействовать с этой адаптацией. Ракеты Storm Shadow, как правило, выпускаются с воздушной, морской и подводной платформ, которых нет у Киева.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Украине будут переданы британские ракеты Storm Shadow. В Киеве заверили, что они не будут применены против России.