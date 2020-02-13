Индонезийский вулкан Мерапи выпустил столб дыма и пепла на высоту 2 000 метров

Новости Индонезии. В Индонезии произошло извержение самого активного вулкана в стране. Мерапи выпустил столб дыма и пепла на высоту две тысячи метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. В Индонезии произошло извержение самого активного вулкана в стране. Мерапи выпустил столб дыма и пепла на высоту две тысячи метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В радиусе трёх километров от кратера объявлена запретная зона. Жителей призывают не приближаться к горе и соблюдать меры предосторожности.
Местные службы спасения находятся в состоянии повышенной готовности. Повторные извержения могут привести к сходу смеси высокотемпературных вулканических газов, пепла и камней.