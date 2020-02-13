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Индонезийский вулкан Мерапи выпустил столб дыма и пепла на высоту 2 000 метров

13 февраля 2020 12:24
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Новости Индонезии. В Индонезии произошло извержение самого активного вулкана в стране. Мерапи выпустил столб дыма и пепла на высоту две тысячи метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Индонезийский вулкан Мерапи выпустил столб дыма и пепла на высоту 2 000 метров -1

В радиусе трёх километров от кратера объявлена запретная зона. Жителей призывают не приближаться к горе и соблюдать меры предосторожности.

Индонезийский вулкан Мерапи выпустил столб дыма и пепла на высоту 2 000 метров -4

Местные службы спасения находятся в состоянии повышенной готовности. Повторные извержения могут привести к сходу смеси высокотемпературных вулканических газов, пепла и камней. 

# Извержение вулкана # Фотофакт

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