Известна предположительная причина ДТП под Псковом

Новости мира. Посольство Беларуси в России отслеживает ситуацию с ДТП под Псковом, в результате которого пострадал наш соотечественник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стала известна предварительная версия случившегося. Как рассказали правоохранители, авария могла произойти по вине водителя микроавтобуса, который уснул за рулём и выехал на встречную полосу.