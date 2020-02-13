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Известна предположительная причина ДТП под Псковом

13 февраля 2020 12:14
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Новости мира. Посольство Беларуси в России отслеживает ситуацию с ДТП под Псковом, в результате которого пострадал наш соотечественник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Известна предположительная причина ДТП под Псковом-1

Стала известна предварительная версия случившегося. Как рассказали правоохранители, авария могла произойти по вине водителя микроавтобуса, который уснул за рулём и выехал на встречную полосу.

Известна предположительная причина ДТП под Псковом-4

Под Псковом столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль: 8 человек погибли

Напомним, ДТП произошло ночью на трассе Санкт-Петербург – Невель. В результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля погибли 8 граждан Украины. Ещё два человека находятся в больнице. Один из них – белорус. Расследование продолжается. 

# Авария # Фотофакт

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