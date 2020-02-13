Прямой эфир

За сутки в Китае зафиксирован резкий скачок числа заболевших коронавирусом

13 февраля 2020 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. К тестам первой вакцины против коронавируса могут приступить через несколько месяцев. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании представили антиген для борьбы с коронавирусом

За сутки в Китае зафиксирован резкий скачок числа заболевших коронавирусом-1

За прошедшие сутки в Китае зафиксирован резкий скачок числа заболевших. Только в Хубэе диагноз подтверждён почти у 15 тысяч пациентов. Власти КНР объясняют это новым методом диагностики, который дает возможность назначить лечение на ранней стадии заболевания.

За сутки в Китае зафиксирован резкий скачок числа заболевших коронавирусом-4

Тем временем количество смертей к этому дню превысило 1300. В город Ухань для борьбы с коронавирусом дополнительно направлены более 2,5 тысяч военных медиков. 

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Под Псковом столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль: 8 человек погибли
13 февраля 2020 07:28

Под Псковом столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль: 8 человек погибли

В Великобритании представили антиген для борьбы с коронавирусом
12 февраля 2020 19:22

В Великобритании представили антиген для борьбы с коронавирусом

Победителями праймериз в Нью-Гэмпшире стали Берни Сандерс и Дональд Трамп
12 февраля 2020 12:32

Победителями праймериз в Нью-Гэмпшире стали Берни Сандерс и Дональд Трамп