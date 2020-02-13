За сутки в Китае зафиксирован резкий скачок числа заболевших коронавирусом

Новости мира. К тестам первой вакцины против коронавируса могут приступить через несколько месяцев. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Великобритании представили антиген для борьбы с коронавирусом
За прошедшие сутки в Китае зафиксирован резкий скачок числа заболевших. Только в Хубэе диагноз подтверждён почти у 15 тысяч пациентов. Власти КНР объясняют это новым методом диагностики, который дает возможность назначить лечение на ранней стадии заболевания.
Тем временем количество смертей к этому дню превысило 1300. В город Ухань для борьбы с коронавирусом дополнительно направлены более 2,5 тысяч военных медиков.