За сутки в Китае зафиксирован резкий скачок числа заболевших коронавирусом

Новости мира. К тестам первой вакцины против коронавируса могут приступить через несколько месяцев. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Великобритании представили антиген для борьбы с коронавирусом

За прошедшие сутки в Китае зафиксирован резкий скачок числа заболевших. Только в Хубэе диагноз подтверждён почти у 15 тысяч пациентов. Власти КНР объясняют это новым методом диагностики, который дает возможность назначить лечение на ранней стадии заболевания.