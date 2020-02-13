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Ливни в Австралии потушили пожары, но привели к наводнениям

13 февраля 2020 12:19
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Новости Австралии. Пожарным в Австралии впервые с начала сезона удалось локализовать все природные пожары в штате Новый Южный Уэльс,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ливни в Австралии потушили пожары, но привели к наводнениям-1

Поспособствовали этому и сильные дожди, которые обрушились на страну несколько дней назад. Потоки воды потушили около 30 очагов возгорания. Такой смене погоды радуются не все.

Ливни в Австралии потушили пожары, но привели к наводнениям-4

В некоторых районах ливни вызвали наводнения. В результате – сотням жителей пришлось вновь покинуть свои дома на этот раз, спасаясь от воды.

Ливни в Австралии потушили пожары, но привели к наводнениям-7

В Сиднее почти за неделю выпала четырёхмесячная норма осадков. Подтоплены десятки домов. Нарушено движение транспорта. В некоторых регионах наблюдаются перебои в подаче электричества. 

# Наводнение # Фотофакт

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