Ливни в Австралии потушили пожары, но привели к наводнениям

Новости Австралии. Пожарным в Австралии впервые с начала сезона удалось локализовать все природные пожары в штате Новый Южный Уэльс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поспособствовали этому и сильные дожди, которые обрушились на страну несколько дней назад. Потоки воды потушили около 30 очагов возгорания. Такой смене погоды радуются не все.

В некоторых районах ливни вызвали наводнения. В результате – сотням жителей пришлось вновь покинуть свои дома на этот раз, спасаясь от воды.