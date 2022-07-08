Индия и Индонезия ограничили экспорт товаров. Причина – засухи, пожары и антибелорусские санкции
Продовольственная безопасность страны сейчас важна как никогда. В условиях кризиса в мире сложилась довольно непростая ситуация. Сельское хозяйство многих европейских стран несет колоссальные убытки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причиной тому в том числе и погодные условия. В ЕС предупредили о тяжелом климатическом сезоне с засухами и пожарами.
По словам представителя Европейского союза – Европа переживает самый жаркий и засушливый год впервые за долгое время. Аномальная жара уже нанесла ущерб Греции, Италии и Германии. В этих странах очень сильно пострадали сельхозугодья. Многие фермеры потеряли более 50 % прибыли. У них перестали расти фрукты, овощи и пшеница. Ситуация с погодой скажется и на животноводстве. Сельское хозяйство оказалось под ударом и по экономическим причинам.
На фоне антироссийских и антибелорусских санкций многие страны лишились не только ключевых культур (как пшеница), но и самого важного для фермерства – удобрений. Такая ситуация негативно сказалась на мировой экономике. В результате некоторые государства приняли решение обезопасить себя, ограничив собственный экспорт. Так, Индия – крупнейший экспортер пшеницы – запретила ее вывоз за пределы страны, а Индонезия перестала поставлять пальмовое масло.