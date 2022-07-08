Индия и Индонезия ограничили экспорт товаров. Причина – засухи, пожары и антибелорусские санкции

Продовольственная безопасность страны сейчас важна как никогда. В условиях кризиса в мире сложилась довольно непростая ситуация. Сельское хозяйство многих европейских стран несет колоссальные убытки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной тому в том числе и погодные условия. В ЕС предупредили о тяжелом климатическом сезоне с засухами и пожарами.