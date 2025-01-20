Рекордный отток капитала – каждые 45 минут Британию покидает один миллионер

В Великобритании наблюдается рекордный отток миллионеров. Каждые 45 минут страну покидает в среднем один состоятельный человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в 2024 году из Королевства уехали почти 11 тысяч богачей. В основном они отправляются в Объединенные Арабские Эмираты, Италию и Швейцарию. Тенденцию эксперты связывают с предстоящим повышением налогов для крупных инвесторов и компаний. Нововведения анонсировал премьер-министр. Средства необходимы для покрытия дефицита бюджета, а он составляет 22 миллиарда фунтов стерлингов.