Захарова: ввод в Украину войска Запада расценят как интервенцию

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, развертывание западных войск и объектов в Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция и станет законной целью для российских Вооруженных сил. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, объявление «коалиции желающих» нацелено на дальнейшую милитаризацию и эскалацию конфликта.

Москва полагает, что его завершение станет возможным только в том случае, если Украина возвратится к своему внеблоковому статусу и будет признавать существующие территориальные реалии, что можно будет сделать либо дипломатическим путем, либо в ходе спецоперации.

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