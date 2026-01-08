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Захарова: ввод в Украину войска Запада расценят как интервенцию

08 января 2026 13:42
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Захарова: ввод в Украину войска Запада расценят как интервенцию-0

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, развертывание западных войск и объектов в Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция и станет законной целью для российских Вооруженных сил. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, объявление «коалиции желающих» нацелено на дальнейшую милитаризацию и эскалацию конфликта.

Москва полагает, что его завершение станет возможным только в том случае, если Украина возвратится к своему внеблоковому статусу и будет признавать существующие территориальные реалии, что можно будет сделать либо дипломатическим путем, либо в ходе спецоперации.

Фото: pixabay

# Международная политика

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