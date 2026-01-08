Фон дер Ляйен пригрозила пальцем Зеленскому на встрече в Париже

На заседании «коалиции желающих» в Париже Урсула фон дер Ляйен в шутку пригрозила лидеру Украины Владимиру Зеленскому, что, судя по всему, стало реакцией на его попытку включить спорные формулировки в итоговое коммюнике. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

«Фон дер Ляйен состроила ему укоризненную гримасу и шутливо погрозила пальцем», – говорится в публикации зарубежного издания.

Издание отмечает, что украинские союзники больше говорят о действиях, чем делают их на самом деле.

По итогам встречи было решено продолжить оказание долгосрочной военной поддержки Киеву, а также подписана декларация о возможности размещения войск после достижения мирного договора. При этом США отказались подписывать документ.

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