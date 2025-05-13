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Илон Маск показал танцующего робота-гуманоида Optimus от Tesla

13 мая 2025 11:25
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Илон Маск показал танцующего робота-гуманоида Optimus от Tesla-0

Видеоролик с танцующим гуманоидным роботом Optimus, которого выпустила компания Tesla, Илон Маск разместил в соцсети Х.

Американский предприниматель отметил, что робот пляшет в режиме реального времени. Маск напомнил, что в 2021 году, когда только презентовал идею сотворения гуманоидного робота, актер на сцене танцевал примерно так, как сегодня Optimus.

Ранее Илон Маск заявлял, что робот способен ходить по пересеченной местности. И все благодаря нейросетям.

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# Илон Маск

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