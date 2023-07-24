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Илон Маск переименовал Twitter в X и изменил логотип соцсети

24 июля 2023 09:58
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Twitter изменил название своего официального аккаунта в социальной сети. Вместо привычной синей птицы на черном фоне появилась белая буква «X», сообщает ТАСС. 

Илон Маск переименовал Twitter в X и изменил логотип соцсети-1

Фото: x.com

Такое изменение произошло в связи с решением владельца Twitter Илона Маска, объявившего ранее о намерении произвести переименование компании в «X». Сделку по покупке Twitter Маск заключил 27 октября 2022 года за 44 млрд долларов. Сразу же после этого он уволил нескольких членов руководства, включая генерального и финансового директоров, и стал единоличным главой компании. Домен x.com теперь автоматически перенаправляет пользователей на сайт Twitter.

# общество

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