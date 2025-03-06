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Sky News: США полностью прекратили обмен разведданными с Киевом

06 марта 2025 09:03
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США прекратили обмен разведданными с Киевом, заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Sky News.

Белый дом также отказал Соединенному Королевству в обмене данными американской разведки.

Sky News: США полностью прекратили обмен разведданными с Киевом-1

Фото: pixabay

США прекратили поставки амуниции и оборудования, рассчитывая, что Украина примет на себя обязательства по мирным переговорам. При этом в Польше перестал работать аэропорт Жешува, главного узла для доставки помощи Киеву.

Встреча между Трампом и Зеленским, прошедшая 28 февраля, закончилась конфликтной ситуацией, и сделка по поставкам ресурсов была отменена. Кремль подчеркнул, что Киев не готов к урегулированию конфликта.

# Украина # США # Армия

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