США прекратили обмен разведданными с Киевом, заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Sky News.

США прекратили поставки амуниции и оборудования, рассчитывая, что Украина примет на себя обязательства по мирным переговорам. При этом в Польше перестал работать аэропорт Жешува, главного узла для доставки помощи Киеву.

Встреча между Трампом и Зеленским, прошедшая 28 февраля, закончилась конфликтной ситуацией, и сделка по поставкам ресурсов была отменена. Кремль подчеркнул, что Киев не готов к урегулированию конфликта.