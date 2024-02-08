Ильхам Алиев побеждает на выборах президента в Азербайджане

Победу на президентских выборах в Азербайджане одержал действующий глава государства Ильхам Алиев. И хотя Центральная избирательная комиссия обработала еще не все бюллетени, исход голосования очевиден, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ильхам Алиев оставил далеко позади своих конкурентов, набрав более 92 % голосов. На главный пост претендовали еще шесть кандидатов, однако ни одному из них не удалось набрать более 2,5 %. ЦИК отметила высокую явку на выборах. В них приняли участие более 76 % избирателей. Не дожидаясь официальных итогов выборов, тысячи сторонников действующего президента вышли на улицы Баку, чтобы отпраздновать его победу.