Алиев победил на внеочередных президентских выборах в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеждает на внеочередных выборах с 92,05% голосов после проверки 93,35% бюллетеней. Об этом пишет РИА Новости.

«Ильхам Алиев набирает 92,05%», – сказал Панахов.

Внеочередные выборы президента Азербайджана закончились в среду в 18.00 по московскому времени. На 6537 избирательных участках проголосовало более 6 миллионов избирателей. Досрочные выборы были объявлены 7 декабря 2023 года и прошли 7 февраля 2024 года. Для выдвижения было зарегистрировано семь кандидатов. Президент Азербайджана избирается на семилетний срок.