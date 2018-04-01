Под завалами могут находиться около 50 человек. Что известно об обрушении отеля в Индии?

Новости Индии. Масштабная поисково-спасательная операция 1 апреля развернулась в Индии: в городе Индаур произошло обрушение отеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под завалами могут находиться около полусотни человек.

По некоторым данным, причиной инцидента мог стать автомобиль, который на большой скорости врезался в четырехэтажное здание. На месте ЧП дежурят бригады скорой и полицейские. Территория вокруг гостиницы оцеплена. Специалистам в ближайшее время предстоит выяснить, нет ли угрозы обрушения конструкции. Обстоятельства трагедии выясняются.