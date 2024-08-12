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В КНР признались, что китайский корабль повредил газопровод Balticconnector

12 августа 2024 13:25
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Китайское правительство признало ущерб, причиненный китайским судном Newnew Polar Bear газопроводу Balticconnector, заявив, что он был непреднамеренным и стал результатом сильного шторма. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщалось, материалы расследования инцидента, проведенного Китаем, были в соответствии с правилами Международной морской организации ООН направлены властям Эстонии и Финляндии. 

Однако прокуратура Эстонии еще не получила отчет, а Национальное бюро расследований Финляндии также не подтвердило его получение.

Эксплуатация этого газопровода была остановлена в октябре 2023 года из-за подозрения на утечку, при этом финские власти предполагают, что повреждение было вызвано внешним воздействием. 

В настоящий момент финская полиция расследует причастность к инциденту судна Newnew Polar Bear и нашла рядом с поврежденным участком посторонний предмет, предположительно являющийся якорем.

# Международная политика

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