В КНР признались, что китайский корабль повредил газопровод Balticconnector

Китайское правительство признало ущерб, причиненный китайским судном Newnew Polar Bear газопроводу Balticconnector, заявив, что он был непреднамеренным и стал результатом сильного шторма. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщалось, материалы расследования инцидента, проведенного Китаем, были в соответствии с правилами Международной морской организации ООН направлены властям Эстонии и Финляндии.

Однако прокуратура Эстонии еще не получила отчет, а Национальное бюро расследований Финляндии также не подтвердило его получение.

Эксплуатация этого газопровода была остановлена в октябре 2023 года из-за подозрения на утечку, при этом финские власти предполагают, что повреждение было вызвано внешним воздействием.

В настоящий момент финская полиция расследует причастность к инциденту судна Newnew Polar Bear и нашла рядом с поврежденным участком посторонний предмет, предположительно являющийся якорем.