Хисамов: нельзя оставлять Украину саму с собой и тем более с НАТО

Искандер Хисамов, главный редактор интернет-издания Украина.ру:

Ничего просто так не бывает. Мы не от хорошей жизни в Сирии не участвовали и тем более не поддерживали Януковича и выступали против Майдана и хунта, которая возникла после Майдана. Потому что это абсолютно ясный вопрос безопасности России относительно Украины. И что сейчас делается, тоже не от хорошей жизни, не от того, что нам просто весело воевать. А потому что это вопрос дальнейшей безопасности и единства, суверенитета России, как много раз говорил наш лидер, говорили наши лидеры России, и здесь я их полностью поддерживаю. Нельзя оставлять Украину саму с собой и тем более с НАТО.

И вот такие подобные конфликты, когда страна, которая считает себя в праве брать реванш какой-то, вести агрессивную политику и так далее, это говорит еще, кроме того, о том, что этот страх божий утерян. И мы уходим все дальше от войны, уже наши родители и деды померли, которые видели эту войну. И сейчас уже спокойный разговор об этом на уровне даже обывательском как-то не вызывает особенного отторжения. Ну, атомная война, в принципе, может быть. Половина населения выживет, а может быть, не выживет. Они уже не представляют, людям не хватает воображения, а носители этой памяти уже исчезли. Какое несчастье, эта война. И поэтому все играют с этими терминами и вещами. Это тоже само по себе признак большого кризиса.