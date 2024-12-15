Беляев: Запад утрачивает своё экономическое и политическое доминирование
Хаос охватывает все большее количество стран. О нарастающем кризисе в международных отношениях говорили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, ведущая ток-шоу «САСС уполномочен заявить»:
Алексей Викторович, все большая дестабилизация по всему миру – это следствие перехода от однополярности к многополярности? Как бы вы ответили на этот вопрос?
Алексей Беляев, кандидат исторических наук, декан факультета журналистики БГУ:
Безусловно, это результат того, что Запад, который доминировал в течение определенного и довольно длительного времени, сейчас это доминирование утрачивает и экономически, и политически. И мы знаем всегда, что при утрате своего влияния пытаются каким-то образом его сохранить. Здесь единственный вариант – это создать тот самый управляемый хаос в мире для того, чтобы, искусно манипулируя, стоя за кулисами всех этих происходящих событий, пытаться продлить себе жизнь.
Турал Керимов, советник гендиректора медиагруппы «Россия сегодня», журналист-международник, востоковед:
Согласен с Алексеем Викторовичем. Действительно, глобальное большинство больше не хочет по-старому, а коллективный Запад не может по-новому. И столкновение этих интересов будет только нарастать, что, собственно говоря, и будет провоцировать конфликты, которые долгое время считаются замороженными или же отложенными. Совершенно недавно шла речь о том, что происходит в Восточной Европе. Теперь сконцентрировалось все внимание на Ближнем Востоке. Между этими темами активно говорили про происходящее в Закавказье и в Грузии. Этих примеров очень много. У нас практически каждая неделя – это новое международное тело. И в этом смысле этих тем будет только больше теперь.