Быстро завершить войну в Украине – сможет ли Трамп выполнить предвыборное обещание?

Трамп заявил, что все усилия США будут брошены на решение конфликта в Украине. А про Ближний Восток в Америке на время собираются забыть, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Быстро завершить войну в Украине было важной частью кампании Трампа, но похоже, что Трамп особо не вникает в детали озвученных от его имени мирных планов и говорит общими фразами. Вести какие-либо предварительные переговоры с Россией он пока не может. В самом НАТО о перемирии не говорят вообще ничего. Генсек Рютте не нашел ничего лучше, чем предложить направить на производство оружия часть пенсий и соцвыплат в Европе, уточнив, что военные расходы НАТО должны превысить 3 %.

Видимо, Трамп поставил перед европейцами примерно следующую задачу: вы должны купить у США определенный объем оружия, при этом неважно, будет оно лежать на складах после перемирия либо продолжит применяться на фронте. Поэтому из Европы и поступает две группы сигналов: поляки, французы и прибалты настаивают на продолжении войны с Россией; более осторожные немцы выступают за переговоры.