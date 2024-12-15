Быстро завершить войну в Украине – сможет ли Трамп выполнить предвыборное обещание?

Трамп заявил, что все усилия США будут брошены на решение конфликта в Украине. А про Ближний Восток в Америке на время собираются забыть, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Быстро завершить войну в Украине было важной частью кампании Трампа, но похоже, что Трамп особо не вникает в детали озвученных от его имени мирных планов и говорит общими фразами. Вести какие-либо предварительные переговоры с Россией он пока не может. В самом НАТО о перемирии не говорят вообще ничего. Генсек Рютте не нашел ничего лучше, чем предложить направить на производство оружия часть пенсий и соцвыплат в Европе, уточнив, что военные расходы НАТО должны превысить 3 %.
Видимо, Трамп поставил перед европейцами примерно следующую задачу: вы должны купить у США определенный объем оружия, при этом неважно, будет оно лежать на складах после перемирия либо продолжит применяться на фронте. Поэтому из Европы и поступает две группы сигналов: поляки, французы и прибалты настаивают на продолжении войны с Россией; более осторожные немцы выступают за переговоры.
Зеленский в это время делает все, чтобы события пошли по варианту «продолжение войны». На словах он выступает за контактную переговорную группу, на деле – продолжает удары по российской территории и провоцирует эскалацию. Кроме того, уже известно, что Украина приняла новый увеличенный план по мобилизации на 2025 год. Скорее всего, Зеленский хочет продолжать войну при Трампе, пока на это хватит ресурсов, чтобы максимально отдалить выборы. Либо же добиться от Трампа вступления в НАТО, чтобы быстро завершить войну и пойти на выборы «победителем России». Поэтому сразу после встречи в Париже, которая для Зеленского закончилась ничем, он обратился с просьбой о вступлении в НАТО уже к Байдену. Собственные задачи для него важнее, чем «планы» Трампа.
Для Беларуси все это значит, что порох нужно держать сухим еще минимум 3-4 месяца – именно такой квартальный пакет вооружений сейчас передается Украине. Так что даже после прихода Трампа и несмотря на его слова и действия, активная фаза конфликта продлится минимум до весны. Весь этот период с территории Украины возможны провокации.