Запад недоволен ходом выборов в Румынии! Разбираемся, почему аннулировали результаты первого тура
В Румынии демократия показала себя во всей красе. Но даже несмотря на отмену первого тура президентских выборов, лидером мнений остается Кэлин Джорджеску. Опросы показывают, что если бы второй тур состоялся, то независимый кандидат легко обошел своего оппонента, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Но этому не суждено было сбыться.
Напомним, в конце ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Кэлин Джорджеску. На втором месте оказалась лидер оппозиции Елена Ласкони. 8 декабря планировался второй тур, но Конституционный суд после срочного совещания аннулировал итоги голосования.
Формально причиной для такого решения стали нарушения, совершенные в ходе предвыборной кампании. Но многие эксперты связывают это с недовольством Запада итогами первого тура. Джорджеску выступал против помощи Киеву, обещал блокировать продовольственный импорт из Украины и наладить контакты с Россией.
Одним словом, стоял на защите национальных интересов. И скажите, кому на Западе такое понравится. Дело в том, что в Румынии расположена крупная натовская авиабаза, которая должна стать военным хабом для поставок оружия и техники Украине. Доверить такое можно только проверенному человеку, которого должен ободрить Запад. А для этого можно выборы взять и отменить.
В Грузии выбрали нового президента. Им стал кандидат от правящей партии «Грузинская мечта», бывший футболист и экс-депутат Михаил Кавелашвили. Но главную характеристику ему дал премьер-министр страны, назвав избранного главу государства настоящим патриотом, чего в Грузии давно не видели.
Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии:
Впервые за более чем 20 лет пост президента займет патриот, морально и психически уравновешенный человек. Эпоха иноагентов на этом высоком посту прошла, тяжело быть агентом иностранного государства, и это мы видим на примере пока еще действующего президента. Госпоже Зурабишвили осталось две пятницы.
Кавелашвили был единственным претендентом на президентский пост. Его выбирала специальная комиссия. По такой схеме выборы в Грузии прошли впервые. По данным ЦИК страны, за Кавелашвили проголосовали 224 из 300 человек.
Но один человек в Грузии точно против такого решения большинства. Это действующий президент страны. Подробности.