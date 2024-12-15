В Румынии демократия показала себя во всей красе. Но даже несмотря на отмену первого тура президентских выборов, лидером мнений остается Кэлин Джорджеску. Опросы показывают, что если бы второй тур состоялся, то независимый кандидат легко обошел своего оппонента, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Но этому не суждено было сбыться.

Напомним, в конце ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Кэлин Джорджеску. На втором месте оказалась лидер оппозиции Елена Ласкони. 8 декабря планировался второй тур, но Конституционный суд после срочного совещания аннулировал итоги голосования.

Формально причиной для такого решения стали нарушения, совершенные в ходе предвыборной кампании. Но многие эксперты связывают это с недовольством Запада итогами первого тура. Джорджеску выступал против помощи Киеву, обещал блокировать продовольственный импорт из Украины и наладить контакты с Россией.

Одним словом, стоял на защите национальных интересов. И скажите, кому на Западе такое понравится. Дело в том, что в Румынии расположена крупная натовская авиабаза, которая должна стать военным хабом для поставок оружия и техники Украине. Доверить такое можно только проверенному человеку, которого должен ободрить Запад. А для этого можно выборы взять и отменить.