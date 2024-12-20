Азарёнок: Запад так влез своими копытами в сатанизм, что победу России они допустить просто не могут

Григорий Азаренок, СТВ:

Здесь Запад натворил уже такого. И тут мы говорим о генерале Кириллове, светлая память, которого убили утром во вторник, взорвали. Здесь Запад наворотил таких преступлений, здесь он так разгулялся, что он проиграть просто не может, даже чисто физически. Они опасаются разглашения и суда. Потому что за такое не просто Гаагский суд должен быть какой-то. И не просто там Нюрнбергский трибунал, а вообще трибунал человечества. всего. Потому что вот эти убийства детей, органы, расчлененка, лаборатории. Вот Запад так влез своими копытами в этот весь сатанизм, что победу России они допустить просто не могут.



Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:

Полностью поддерживаю. И вот мы сегодня, наверное, говорили там, в кулуарах, что сейчас руководство Украины обречено. Почему? Потому что хоть это делалось и, может быть, не только и не столько в их интересах, но их руками. А значит, они знают, а значит, они имеют информацию обо всем этом. И поэтому никто их живыми не оставит. И идет разговор не о том, что там Путин, может, как раз и хотел бы их сберечь для будущего. Ну что значит сберечь живыми? Оставить для вот этого будущего трибунала, с тем, чтобы они предстали перед судом, подобно тому, как часть нацистских преступников пристала в 1945 году. А часть – нет. Кто там самоубийством покончил. А многие, конечно, крысиными тропами, при поддержке Запада, Ватикана ушли сначала в Западную Европу, потом в Латинскую Америку, Канаду. Делились своими опытами, да. Конечно. А потом вернулись опять часть из них в Европу и возглавили, заняли серьезные должности и в Бундесвере, и в других структурах ФРГ. Так вот, возвращаясь к нацистским преступникам современности. Может быть, и российское руководство, и российское общество и хотело бы передать суду, все предать огласке, с тем, чтобы этого не допустить впредь. Но им не позволят их западные хозяева. И я здесь полностью согласен, что там такие дела, о которых мы сотой доли не знаем того, что происходило. Вот генерал Кириллов и биолаборатории, о которых он имел очень надежную, достоверную информацию.