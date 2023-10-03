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В Австралии тушат масштабные пожары – огонь уничтожил уже 17 тысяч гектаров леса

03 октября 2023 13:47
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Новости Австралии. Австралия борется с масштабными пожарами. Полыхает почти весь юг страны. Огонь уже уничтожил 17 тысяч гектаров леса и расползается дальше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии тушат масштабные пожары – огонь уничтожил уже 17 тысяч гектаров леса-1

За ночь в некоторых районах количество случаев возгорания увеличилось в три раза. Только этим утром около сотни очагов обнаружено в штате Новый Южный Уэльс. Пламя при помощи авиации пытаются остановить около тысячи пожарных, но пока безуспешно. Власти надеются только на погоду. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в зоне стихийного бедствия ожидаются сильные дожди.

# Пожар # Новости Австралии # Фотофакт

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