В Австралии тушат масштабные пожары – огонь уничтожил уже 17 тысяч гектаров леса

Новости Австралии. Австралия борется с масштабными пожарами. Полыхает почти весь юг страны. Огонь уже уничтожил 17 тысяч гектаров леса и расползается дальше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За ночь в некоторых районах количество случаев возгорания увеличилось в три раза. Только этим утром около сотни очагов обнаружено в штате Новый Южный Уэльс. Пламя при помощи авиации пытаются остановить около тысячи пожарных, но пока безуспешно. Власти надеются только на погоду. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в зоне стихийного бедствия ожидаются сильные дожди.