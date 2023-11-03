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Армия обороны Израиля вступила в ближний бой с ХАМАС в Газе

03 ноября 2023 09:57
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Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вступили в ближний бой с бойцами ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщил представитель израильской военной службы бригадного генерала Даниэля Хагари, пишет РИА Новости со ссылкой на The Hill.

Он особо подчеркнул, что войска ЦАХАЛа в ближнем бою уничтожают террористов в любой точке, и что они имеют преимущества. Вместе с войсками на город продвигаются саперы, которые занимаются обезвреживанием взрывных устройств. Израильская наземная операция в Газе расширяется, в нее включаются новые боевые подразделения. В настоящий момент сектор окружен.

# Международная политика

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