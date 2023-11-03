Певица Пугачева вернулась в РФ через Псков из Израиля

В Россию вернулась певица Алла Пугачева, причем без Галкина и через Псков. Об этом пишет РИА Новости.

В Израиль она уехала в октябре прошлого года вместе с детьми. Вскоре пошли слухи о том, что ее дом в подмосковной деревне Грязь был продан за миллиард российских рублей, что и вызвало волну критики в соцсетях. В свою очередь, Пугачева в ответ назвала ненависть отдельных людей своим счастьем.

В последний раз артистка приезжала в Россию в мае, чтобы принять участие в похоронах модельера Валентина Юдашкина.