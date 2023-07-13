Прямой эфир

Херш: контрнаступление Украины провалилось и пропало с повестки мировых изданий

13 июля 2023 14:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Контрнаступление ВСУ идет неудачно. Об этом заявил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в последние недели с передовых страниц газет Washington Post и New York Times в значительной степени исчезли материалы о успешности контрнаступления ВСУ или отсутствии таковой. 

Ранее журналист обратил внимание на то, что прогнозы разведывательного сообщества США по ситуации в Украине и заявления по этому вопросу Белого дома и Госдепартамента существенно расходятся. Он также предостерег, что контрнаступление ВСУ будет иметь негативные последствия как для самой Украины, так и для США в лице администрации Джо Байдена и блока НАТО.

# Международная политика # Сеймур Херш

Другие новости рубрики

Все новости
Байден всего за три секунды принял решение о вступлении Финляндии в НАТО
13 июля 2023 14:01

Байден всего за три секунды принял решение о вступлении Финляндии в НАТО

Возле Великой ложи франкмасонов в центре Афин прогремел взрыв
13 июля 2023 13:52

Возле Великой ложи франкмасонов в центре Афин прогремел взрыв

Во Франции мобилизуют 130 тысяч силовиков, чтобы День взятия Бастилии прошёл без инцидентов
13 июля 2023 13:50

Во Франции мобилизуют 130 тысяч силовиков, чтобы День взятия Бастилии прошёл без инцидентов