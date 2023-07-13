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Во Франции мобилизуют 130 тысяч силовиков, чтобы День взятия Бастилии прошёл без инцидентов

13 июля 2023 13:50
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Новости Франции. Во Франции принимаются исключительные меры безопасности, чтобы исключить всякие инциденты, не говоря уже о беспорядках во время празднования Дня взятия Бастилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции мобилизуют 130 тысяч силовиков, чтобы День взятия Бастилии прошёл без инцидентов-1

По словам министра внутренних дел, с вечера 13 июля до утра 14 июля в стране в общей сложности будет мобилизовано 130 тысяч военных, полицейских, жандармов и почти 40 тысяч пожарных. Улицы Парижа будут патрулировать бронемашины и вертолеты. Правительство Франции запретило до 15 июля включительно продажу, ношение, перевозку и использование пиротехнических изделий и фейерверков на всей территории страны.

# Праздничные даты # Новости Франции # Фотофакт

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