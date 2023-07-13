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Возле Великой ложи франкмасонов в центре Афин прогремел взрыв

13 июля 2023 13:52
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Новости Греции. Взрыв прогремел в центре Афин. Взрывное устройство сработало возле Великой ложи франкмасонов Греции. После этого вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возле Великой ложи франкмасонов в центре Афин прогремел взрыв-1

Жертв и пострадавших нет. В ходе расследования полиция обнаружила в самом здании коробку, в которой находилось еще одно взрывное устройство. Специалисты уничтожили его. Весь район и улицы, ведущие к месту происшествия, перекрыты. Там работают следователи и эксперты. По предварительной информации, оба устройства были очень малой мощности, они состояли из петард и банок с горючей жидкостью. Пока никто не взял ответственность за это преступление.

# Взрыв # Новости Греции # Фотофакт

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