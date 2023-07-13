Возле Великой ложи франкмасонов в центре Афин прогремел взрыв

Жертв и пострадавших нет. В ходе расследования полиция обнаружила в самом здании коробку, в которой находилось еще одно взрывное устройство. Специалисты уничтожили его. Весь район и улицы, ведущие к месту происшествия, перекрыты. Там работают следователи и эксперты. По предварительной информации, оба устройства были очень малой мощности, они состояли из петард и банок с горючей жидкостью. Пока никто не взял ответственность за это преступление.