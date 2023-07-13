Байден всего за три секунды принял решение о вступлении Финляндии в НАТО

Президент США Джо Байден всего за три секунды объявил о принятии Финляндии в НАТО во время встречи с президентом этой страны Саули Ниинистё, сообщает РИА Новости.

Он выразил признательность за поддержку Финляндии в процессе перехода страны к новой политике безопасности. Кроме того, Байден подчеркнул значимость взаимодействия Финляндии и США в сфере безопасности, отметив, что НАТО как никогда сильна. Во время встречи также присутствовали премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, посол США в Хельсинки Дуглас Хикки, посол Финляндии в Вашингтоне Микко Хаутала и другие официальные лица. В четверг в столице Финляндии состоится саммит Северных стран и США.