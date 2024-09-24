Handelsblatt: Запад поставил Украине неисправные снаряды

Боеприпасы с детонаторами времен Второй мировой войны, поставленные Западом в Украину, порой взрывались раньше времени и наносили ранения солдатам и выводили из строя артиллерийские системы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Handelsblatt.

Боеприпасы были приобретены в рамках «чешской инициативы» и от США.