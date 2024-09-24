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Handelsblatt: Запад поставил Украине неисправные снаряды

24 сентября 2024 08:37
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Боеприпасы с детонаторами времен Второй мировой войны, поставленные Западом в Украину, порой взрывались раньше времени и наносили ранения солдатам и выводили из строя артиллерийские системы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Handelsblatt.

Боеприпасы были приобретены в рамках «чешской инициативы» и от США.

Ранее президент Чехии Петр Павел впервые объявил об этой идее на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в феврале 2024 года.

В отчете ВСУ указывается, что причиной инцидентов стали взрыватели M515 и M51A5. Из почти 35 000 доставленных снарядов 0,05% оказались дефектными, что означает 5 случаев преждевременного взрыва на каждые 10 000 снарядов.

# Оружие и боеприпасы # Петр Павел # Международная политика

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