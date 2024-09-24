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Дихлофос. Названа возможная причина отравления семьи в Красноярском крае

24 сентября 2024 08:10
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В качестве основной версии отравления семьи в Красноярском крае, в результате чего погибли четверо детей и пострадали двое взрослых, выдвигается отравление дихлофосом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

По версии ведомства, за день до случившегося дом обрабатывали аэрозольным инсектицидом, что и вызвало отравление.  

Для выяснения точной причины заражения привлечены эксперты из Москвы. Кроме этого, отмечается, что в телах погибших детей и взрослых не было обнаружено следов средства от мух, найденного на кухне.

# Еда # Массовое отравление

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