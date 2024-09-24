Дихлофос. Названа возможная причина отравления семьи в Красноярском крае

В качестве основной версии отравления семьи в Красноярском крае, в результате чего погибли четверо детей и пострадали двое взрослых, выдвигается отравление дихлофосом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

По версии ведомства, за день до случившегося дом обрабатывали аэрозольным инсектицидом, что и вызвало отравление.

Для выяснения точной причины заражения привлечены эксперты из Москвы. Кроме этого, отмечается, что в телах погибших детей и взрослых не было обнаружено следов средства от мух, найденного на кухне.