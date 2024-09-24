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6 человек погибли в результате наводнений в Японии

24 сентября 2024 07:56
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По меньшей мере шесть человек погибли в результате наводнений в японской префектуре Исикава. Еще 10 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 человек погибли в результате наводнений в Японии-2

Эвакуированы более 130 тысяч жителей семи городов. По данным синоптиков, в регионе за сутки выпало до полуметра осадков. Это рекордный показатель за последние 50 лет. Проливные дожди вызвали оползни, размыли дороги, и более 100 населенных пунктов оказались в водной ловушке. Обесточены 6 тысяч домохозяйств. 

Продолжаются спасательные операции, местные власти приступили к оценке ущерба.

# Природные катаклизмы

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