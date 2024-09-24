Американские власти начинают понимать, что их гегемония подходит к концу. Местные СМИ заверяют: Белый дом беспокоит то, что их глобальное влияние сейчас находится под угрозой, так как оно стало стремительно ослабевать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.