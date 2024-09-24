Американские власти начинают понимать, что их гегемония подходит к концу. Местные СМИ заверяют: Белый дом беспокоит то, что их глобальное влияние сейчас находится под угрозой, так как оно стало стремительно ослабевать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эксперты отмечают, что США и их союзники все больше обеспокоены скоростью и интенсивностью, с которыми ряд стран углубляют связи, чтобы бросить вызов американскому доминированию. Несмотря на то, что сталкиваются с самыми масштабными санкциями, которые когда-либо вводил Запад.