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Американские власти боятся потерять влияние

24 сентября 2024 07:46
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Американские власти начинают понимать, что их гегемония подходит к концу. Местные СМИ заверяют: Белый дом беспокоит то, что их глобальное влияние сейчас находится под угрозой, так как оно стало стремительно ослабевать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американские власти боятся потерять влияние-2

Эксперты отмечают, что США и их союзники все больше обеспокоены скоростью и интенсивностью, с которыми ряд стран углубляют связи, чтобы бросить вызов американскому доминированию. Несмотря на то, что сталкиваются с самыми масштабными санкциями, которые когда-либо вводил Запад.

# Международная политика

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