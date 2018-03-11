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Хакерской атаке подверглись правительственные серверы Германии: злоумышленникам удалось похитить ряд важных документов

11 марта 2018 11:41
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Новости Германии. Правительственные серверы Германии подверглись хакерской атаке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хакерской атаке подверглись правительственные серверы Германии: злоумышленникам удалось похитить ряд важных документов -1

Злоумышленникам удалось похитить ряд важных документов. В частности, материалы по Brexit. В конце февраля стало известно о внедрении кибершпионов в серверы Министерства иностранных дел и Минобороны.

Хакерской атаке подверглись правительственные серверы Германии: злоумышленникам удалось похитить ряд важных документов -4

Тогда пострадала правительственная сеть. Сейчас из-за атаки пришлось отключить находящуюся на стадии тестирования систему учета личных данных авиапассажиров. Программа должна будет помочь в дальнейшем в борьбе с терроризмом.

Хакерской атаке подверглись правительственные серверы Германии: злоумышленникам удалось похитить ряд важных документов -7

Хакерской атаке подверглись правительственные серверы Германии: злоумышленникам удалось похитить ряд важных документов -9

Хакерской атаке подверглись правительственные серверы Германии: злоумышленникам удалось похитить ряд важных документов -11

Хакерской атаке подверглись правительственные серверы Германии: злоумышленникам удалось похитить ряд важных документов -13

# Фотофакт # Международная политика

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