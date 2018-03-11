Хакерской атаке подверглись правительственные серверы Германии: злоумышленникам удалось похитить ряд важных документов

Новости Германии. Правительственные серверы Германии подверглись хакерской атаке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Правительственные серверы Германии подверглись хакерской атаке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Злоумышленникам удалось похитить ряд важных документов. В частности, материалы по Brexit. В конце февраля стало известно о внедрении кибершпионов в серверы Министерства иностранных дел и Минобороны.
Тогда пострадала правительственная сеть. Сейчас из-за атаки пришлось отключить находящуюся на стадии тестирования систему учета личных данных авиапассажиров. Программа должна будет помочь в дальнейшем в борьбе с терроризмом.