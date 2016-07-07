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Партизаны ФАРК отказываются разоружаться: мир в Колумбии на грани срыва

07 июля 2016 08:21
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Новости Колумбии. Мирный процесс в Колумбии на грани срыва. После подписания в Гаване бессрочного соглашения о ненападении партизаны ФАРК должны были разоружиться.

Теперь они отказываются сделать это до подписания окончательного договора с правительством, который гарантировал бы их безопасность.

Президент страны выступил с резким спичем, в котором предупреждает, что многолетние переговоры могут оказаться напрасными, если уже сейчас партизаны пренебрегают взятыми на себя обязательствами.

Гражданская война в стране продолжается уже 50 лет.

Она стоила жизней четверти миллиона колумбийцев, миллионы стали беженцами. Мирный договор предполагалось подписать до исхода июля, но теперь на это вряд ли стоит рассчитывать, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

# Массовые беспорядки

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