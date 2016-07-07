Прямой эфир

Очередная забастовка учителей прошла в Мексике

07 июля 2016 08:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мексики. В Мехико завершилась акция протеста учителей. В столице Мексики были закрыты сотни школ, а в демонстрации вместе с преподавателями участвовали и школьники.

Две недели тому назад подобная же акция протеста вылилась в двухдневную уличную войну.

Полиции  пришлось применить огнестрельное оружие. Помимо 8 погибших было и около 100 раненных.

Причиной противостояния стала реформа системы образования, которую начало правительство.

Она предполагает, что школьные коллективы лишатся прежней самостоятельности, а преподавателей будут регулярно тестировать на профпригодность, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

# Забастовка

Другие новости рубрики

Все новости
Двойной теракт совершен в Йемене: минимум 15 погибших
06 июля 2016 11:10

Двойной теракт совершен в Йемене: минимум 15 погибших

Почему разбился военный вертолет в Турции: плохая погода или теракт?
06 июля 2016 07:54

Почему разбился военный вертолет в Турции: плохая погода или теракт?

Новую купюру в 50 евро представил Европейский Центробанк
06 июля 2016 06:46

Новую купюру в 50 евро представил Европейский Центробанк