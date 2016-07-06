Двойной теракт совершен в Йемене: минимум 15 погибших

Новости Йемена. У аэропорта йеменского города Адена несколько часов назад совершен двойной теракт. Его жертвами стали, как минимум, полтора десятка человек.

Целью атакующих являлась военная база, расположенная неподалеку. Один за другим смертниками были взорваны два заминированных автомобиля. Затем возле базы завязалась ожесточенная перестрелка.

В Йемене уже более года продолжаются военные действия: повстанцы контролируют столицу страны и внутренние регионы.

Международная коалиция во главе с Саудовской Аравией оперирует в приморской области Йемена. В руках коалиции остается, в том числе, и Аден, в котором совершен сегодняшний теракт.

О перемирии противники договорились еще в апреле, но взаимные атаки не прекращаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.