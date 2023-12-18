МО РФ: Су-34 ВКС уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Воздушно-космические силы России нанесли удар по позициям ВСУ под Краснолиманском. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Для удара были использованы многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34, которые выпустили фугасные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Это дало возможность нанести высокоточные удары, минуя зону противовоздушной обороны противника.

После подтверждения разведки об успешном уничтожении целей экипажи благополучно возвратились на базу. По данным Министерства обороны РФ, за минувшие сутки на Краснолиманском направлении потери украинских войск составляют около 90 человек, бронетранспортер и три автомобиля.