В Афинах +14°C, в Москве -1°C. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 марта

В Париже синоптики прогнозируют переменную облачность, столбик термометра здесь покажет +9 °С. В Вене температура воздуха поднимется до +5 °С, ожидается переменная облачность, без осадков. В Риме облачно с прояснениями и до +13 °С. В Мадриде переменная облачность, осадков не ожидается, воздух днем прогреется до +12 °С.

В столице Болгарии столбик термометра покажет +3 °С, ожидаются осадки в виде снега. В Анкаре +7 °С, синоптики прогнозируют снег. В Афинах +14 °С, дождь.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге обещают пасмурную погоду, без существенных осадков и +4 °С. В Вильнюсе +2 °С и переменная облачность, осадков не ожидается. В Варшаве также без осадков и +3 °С.

В Киеве синоптики обещают пасмурную погоду без существенных осадков и +1 °С. В Москве температура воздуха понизится до -1 °С, осадков не предвидится, но сохранится пасмурная погода.