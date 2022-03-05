Срыв гуманитарной операции в Украине. Как теперь будут эвакуировать мирных жителей?
Объявленная на 5 марта эвакуация мирного населения Мариуполя и Волновахи переносится. Из заявленных 200 тысяч человек только 17 успели воспользоваться гуманитарным коридором до этого решения. Среди них есть и дети. О причинах переноса эвакуации рассказал глава МИД России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дело в том, что украинские националисты не выпускают мирных жителей и иностранцев из городов. В свою очередь российские военные сделали все возможное, чтобы создать гуманитарные коридоры. Об этом заявил Министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Через восемь минут после начала объявленного режима тишины для возможности безопасной эвакуации мирных жителей украинские силовики продолжили обстрелы. Боевики «Азова» взорвали в Мариуполе дом. В результате под завалами оказались почти 200 человек, большая часть из которых женщины и дети.
Однако несмотря на срыв гуманитарной операции, Россия и дальше готова работать по немедленному разрешению кризисной ситуации в Украине. На подконтрольных российским военным территориях обстановка спокойная, люди возвращаются к обычной жизни.
Сообщается, что гуманитарная обстановка за последние сутки еще больше ухудшилась. При отступлении украинская армия пытается нанести как можно больший урон гражданской инфраструктуре и системам снабжения. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР. Жителям пострадавших районов продолжается доставка гуманитарной помощи. Российская сторона провела более 60 таких акций: людям раздают воду, еду, лекарства. Вместе с тем увеличивается и число эвакуированных.
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