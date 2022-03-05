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Срыв гуманитарной операции в Украине. Как теперь будут эвакуировать мирных жителей?

05 марта 2022 14:49
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Объявленная на 5 марта эвакуация мирного населения Мариуполя и Волновахи переносится. Из заявленных 200 тысяч человек только 17 успели воспользоваться гуманитарным коридором до этого решения. Среди них есть и дети. О причинах переноса эвакуации рассказал глава МИД России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что украинские националисты не выпускают мирных жителей и иностранцев из городов. В свою очередь российские военные сделали все возможное, чтобы создать гуманитарные коридоры. Об этом заявил Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Срыв гуманитарной операции в Украине. Как теперь будут эвакуировать мирных жителей?-1

Через восемь минут после начала объявленного режима тишины для возможности безопасной эвакуации мирных жителей украинские силовики продолжили обстрелы. Боевики «Азова» взорвали в Мариуполе дом. В результате под завалами оказались почти 200 человек, большая часть из которых женщины и дети.

Однако несмотря на срыв гуманитарной операции, Россия и дальше готова работать по немедленному разрешению кризисной ситуации в Украине.  На подконтрольных российским военным территориях обстановка спокойная, люди возвращаются к обычной жизни.

Срыв гуманитарной операции в Украине. Как теперь будут эвакуировать мирных жителей?-4

Сообщается, что гуманитарная обстановка за последние сутки еще больше ухудшилась.  При отступлении украинская армия пытается нанести как можно больший урон гражданской инфраструктуре и системам снабжения. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР. Жителям пострадавших районов продолжается доставка гуманитарной помощи. Российская сторона провела более 60 таких акций: людям раздают воду, еду, лекарства. Вместе с тем увеличивается и число эвакуированных.

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# Международная политика # Сергей Лавров # Фотофакт

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