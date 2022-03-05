Срыв гуманитарной операции в Украине. Как теперь будут эвакуировать мирных жителей?

Объявленная на 5 марта эвакуация мирного населения Мариуполя и Волновахи переносится. Из заявленных 200 тысяч человек только 17 успели воспользоваться гуманитарным коридором до этого решения. Среди них есть и дети. О причинах переноса эвакуации рассказал глава МИД России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что украинские националисты не выпускают мирных жителей и иностранцев из городов. В свою очередь российские военные сделали все возможное, чтобы создать гуманитарные коридоры. Об этом заявил Министр иностранных дел России Сергей Лавров.