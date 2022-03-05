Тревожные сообщения приходят из Донбасса. После объявления режима тишины для возможности безопасной эвакуации мирных жителей украинские силовики продолжают обстрелы. Мариуполь и Волноваху через гуманитарные коридоры все еще не покинул ни один человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стало известно, что боевики «Азова» взорвали в Мариуполе дом. Под завалами находятся почти 200 человек, большая часть из которых женщины и дети. При отступлении украинская армия пытается нанести как можно больший урон гражданской инфраструктуре и системам снабжения, чтобы устроить гуманитарную катастрофу, заявил представитель Народной милиции ДНР. Кроме того, жители двух городов могут и вовсе не знать о режиме тишины и коридорах.

Эдуард Басурин, представитель Народной милиции ДНР:

До людей нужно постараться это как-то донести, потому что в самом Мариуполе мало об этом кто что знает. Поэтому у меня в этом просьба. Плюс коридор будет действовать минимум до 16 часов. Мы говорим световое время, потому что дальше мы не можем контролировать, потому что начинаются сумерки, соответственно, может произойти все что угодно.

Тем временем российское Минобороны сообщило, что наступление подразделений ведется широким фронтом. В это время войска продвигаются по Киевской области. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры. За прошедшие сутки уничтожен склад боеприпасов на территории воинской части Житомира, на котором хранились противотанковые ракетные комплексы.