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Губернатор Тюменской области объявил о срочной эвакуации населения из-за подтоплений

19 апреля 2024 18:28
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Сложная паводковая обстановка сохраняется в Тюменской области – с 8 апреля в регионе сохраняется режим ЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уровень воды в реке Ишим уже побил 70-летний рекорд. Экстренные службы мобилизовали все возможные силы из-за угрозы затопления.

Губернатор Тюменской области объявил о срочной эвакуации населения из-за подтоплений-1

Спасатели совместно с добровольцами возвели защитные дамбы, а также укрепили земляной вал. В зоне подтоплений беспрерывно проверяют состояние заградительных сооружений, а экстренные службы круглосуточно работают над устранением всех неполадок. Также местные власти начали вывозить население из наиболее пострадавших районов. Эвакуированы более 2 тысяч человек. Правительство региона для нуждающихся оборудовало пункты временного размещения.

Губернатор Тюменской области объявил о срочной эвакуации населения из-за подтоплений-4

Александр Моор, губернатор Тюменской области России:
Уровень воды будет существенно выше. При таком сценарии увеличивается количество подтопляемых населенных пунктов. Воды обещают очень много. Растет вероятность прорыва дамб или перелива через них, поэтому мы начинаем срочную эвакуацию населения.

Губернатор Тюменской области объявил о срочной эвакуации населения из-за подтоплений-7

Количество воды продолжает увеличиваться и в других регионах. В Курганской области людям угрожает река Тобол. Местным жителям пришлось эвакуироваться из зоны бедствия. По данным властей, свои дома покинули около 15 тысяч человек. Но не все согласны поддаться стихии, некоторые продолжают самостоятельно строить дамбы.

# Природные катаклизмы # Новости России

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