Губернатор Тюменской области объявил о срочной эвакуации населения из-за подтоплений

Сложная паводковая обстановка сохраняется в Тюменской области – с 8 апреля в регионе сохраняется режим ЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уровень воды в реке Ишим уже побил 70-летний рекорд. Экстренные службы мобилизовали все возможные силы из-за угрозы затопления.

Спасатели совместно с добровольцами возвели защитные дамбы, а также укрепили земляной вал. В зоне подтоплений беспрерывно проверяют состояние заградительных сооружений, а экстренные службы круглосуточно работают над устранением всех неполадок. Также местные власти начали вывозить население из наиболее пострадавших районов. Эвакуированы более 2 тысяч человек. Правительство региона для нуждающихся оборудовало пункты временного размещения.

Александр Моор, губернатор Тюменской области России:

Уровень воды будет существенно выше. При таком сценарии увеличивается количество подтопляемых населенных пунктов. Воды обещают очень много. Растет вероятность прорыва дамб или перелива через них, поэтому мы начинаем срочную эвакуацию населения.