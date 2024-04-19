Лавров заявил, что на переговорах России и Украины не будет стамбульской истории

Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил, что в случае возобновления диалога с Украиной, боевые действия не будут приостановлены. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что несмотря на готовность к переговорам, в отличие от ситуации в Стамбуле, боевые действия продолжатся во время переговоров.

«Но в отличие от стамбульской истории мы не будем на период переговоров каких-либо делать пауз в боевых действиях», – сказал Лавров.

Он также отметил, что текущие реалии, включая изменения в положении войск, поправки в конституцию и присоединение новых регионов к России, должны быть учтены.