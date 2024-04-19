Прямой эфир

Лавров заявил, что на переговорах России и Украины не будет стамбульской истории

19 апреля 2024 14:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил, что в случае возобновления диалога с Украиной, боевые действия не будут приостановлены. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что несмотря на готовность к переговорам, в отличие от ситуации в Стамбуле, боевые действия продолжатся во время переговоров.

«Но в отличие от стамбульской истории мы не будем на период переговоров каких-либо делать пауз в боевых действиях», – сказал Лавров.

Он также отметил, что текущие реалии, включая изменения в положении войск, поправки в конституцию и присоединение новых регионов к России, должны быть учтены.

# Международная политика # Сергей Лавров

Другие новости рубрики

Все новости
G7 введет дополнительные санкции против стран, сотрудничающих с Россией
19 апреля 2024 14:04

G7 введет дополнительные санкции против стран, сотрудничающих с Россией

Израиль и Иран не собираются наносить новые взаимные удары – CNN
19 апреля 2024 13:57

Израиль и Иран не собираются наносить новые взаимные удары – CNN

Медведев заявил, что Запад хочет убить Зеленского
19 апреля 2024 13:52

Медведев заявил, что Запад хочет убить Зеленского

Месть за брата. В Париже мужчина угрожает взрывом в иранском консульстве
19 апреля 2024 13:44

Месть за брата. В Париже мужчина угрожает взрывом в иранском консульстве

Украине предрекают скорое поражение на поле боя
19 апреля 2024 13:40

Украине предрекают скорое поражение на поле боя

В Тюменской области готовятся к возможной угрозе затопления
19 апреля 2024 13:33

В Тюменской области готовятся к возможной угрозе затопления

«Стамбульской истории» не будет – Лавров высказался о переговорах с Киевом
19 апреля 2024 13:02

«Стамбульской истории» не будет – Лавров высказался о переговорах с Киевом

Армия Израиля сообщила об ответных ударах по Газе
19 апреля 2024 11:17

Армия Израиля сообщила об ответных ударах по Газе

Поражены цели. Израиль нанес удар по Ирану 13 апреля
19 апреля 2024 11:06

Поражены цели. Израиль нанес удар по Ирану 13 апреля

Власти Финляндии сокращают пособия для беженцев
19 апреля 2024 10:42

Власти Финляндии сокращают пособия для беженцев

Иран объявил об отражении воздушной атаки
19 апреля 2024 10:39

Иран объявил об отражении воздушной атаки

Российский бомбардировщик потерпел крушение в Ставропольском крае
19 апреля 2024 10:36

Российский бомбардировщик потерпел крушение в Ставропольском крае